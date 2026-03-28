Aseguran a hombre y punto de narcomenudeo en Geovillas del Sur

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Geovillas del Sur, en el municipio de Puebla, como parte de un operativo interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Municipal y la Policía Estatal.

Durante la intervención fue detenido Larry N. y se aseguraron 40 envoltorios con sustancia granulada similar al cristal y tres bolsas con hierba verde con apariencia de marihuana.

Derivado de labores de inteligencia, verificación de denuncias anónimas y vigilancia de campo, las autoridades identificaron el inmueble como un punto discreto de distribución y comercialización de estupefacientes que operaba las 24 horas, desde donde se realizaba la venta de droga en la zona sur de la capital.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones.

La Fiscalía informó que mantiene acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de distribución que afectan la seguridad en la ciudad.

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