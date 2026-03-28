Intervienen más de 460 mil metros cuadrados con poda en Puebla capital

En el primer bimestre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui realizó labores de poda de pasto y chapeo en más de 465 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes en distintos puntos de la capital, acciones que reflejan el trabajo constante para mantener espacios públicos en mejores condiciones y promover entornos saludables para las familias.

Estas jornadas de mantenimiento permiten recuperar parques, camellones y zonas recreativas que diariamente son utilizadas por niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, favoreciendo espacios más agradables para la recreación y el encuentro comunitario. El cuidado de las áreas verdes no solo mejora la imagen urbana, sino que también contribuye al equilibrio ambiental.

De manera complementaria, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizó el barrido de 660 mil 350 metros cuadrados, fortaleciendo la limpieza urbana y previniendo la acumulación de residuos. Como resultado de estas labores, también se retiraron mil 533 metros cúbicos de basura y desecho vegetal.

Asimismo, en atención a dictámenes técnicos, la dependencia podó y derribó de manera preventiva 72 árboles que representaban algún riesgo para la ciudadanía, además de la poda de 731 arbustos y el mantenimiento de 2 mil 340 setos, trabajos orientados a mantener espacios visibles y funcionales.

Con estas acciones, el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de trabajar todos los días por una capital más limpia, verde y ordenada, colocando al centro el bienestar de las familias poblanas y fortaleciendo espacios públicos que impulsen la convivencia, la seguridad y el orgullo por la ciudad.

Te recomendamos: