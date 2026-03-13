Imparten en Congreso taller de comunicación política

El Congreso del Estado, a través de la Secretaría General y su titular, Julio Leopoldo de Lara Valera, organizó el taller: El Método Elemental para el Fortalecimiento Simbólico del Sujeto Político en la Realpolitik: identidad, narrativa y ejercicio del poder, impartido por José Fernando López Cortés, especialista en Comunicación Política e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y formación dirigido a legisladoras, legisladores, asesores y personal vinculado al trabajo legislativo, con el propósito de fortalecer herramientas de comunicación política, liderazgo y ejercicio de la función pública.

Durante el inicio del taller, el Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, señaló que desempeñar el cargo de legislador o legisladora representa un alto honor y una gran responsabilidad, por lo que es fundamental mantener cercanía con el territorio y con las necesidades de la ciudadanía, así como impulsar procesos permanentes de preparación, capacitación y profesionalización.

En su intervención, José Fernando López destacó que uno de los principales retos para quienes participan en la vida pública es adaptar la comunicación política a los cambios generacionales y tecnológicos, particularmente ante la diversidad intergeneracional que caracteriza actualmente a la sociedad, especialmente en el ámbito de las redes sociales.

Asimismo, explicó que las y los representantes públicos enfrentan el desafío de construir puentes de comunicación con las nuevas generaciones, para lo cual presentó la metodología denominada 4-3-2-1, orientada a fortalecer la comunicación política, la identidad pública y la capacidad de conexión con los distintos sectores de la población.

En esta actividad participaron diputadas y diputados, asesores legislativos y personal del Congreso del Estado.

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