Centros LIBRE contribuyen a disminuir violencia de género: Armenta

Puebla fortalece la protección y atención integral a las mujeres mediante la red de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán, un modelo único que acerca servicios de justicia, acompañamiento y empoderamiento en todo el territorio estatal, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Explicó que estos espacios operan bajo un esquema interinstitucional que articula recursos y personal de diversas dependencias estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Detalló que en cada centro participan ministerios públicos, peritas, médicas legistas, personal del Sistema DIF y especialistas en atención social, lo que permite ofrecer servicios integrales de protección, defensoría jurídica, atención psicológica, capacitación productiva y empoderamiento económico para las mujeres.

La coordinadora estatal de Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, detalló que este modelo permitió descentralizar la atención que anteriormente se concentraba en la capital del estado, lo que hoy facilita que las mujeres accedan a la justicia y a servicios especializados en sus propias regiones. Señaló que estos centros operan de manera permanente y cuentan con asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social, albergue seguro y talleres de capacitación que permiten a las usuarias reconstruir su proyecto de vida.

A través de enlaces vía remota con Centros LIBRE Casa Carmen Serdán ubicados en el sur de la capital y en municipios como Cuetzalan, Tehuacán y Zacatlán, se compartieron experiencias del trabajo y la atención que reciben las mujeres que acuden por apoyo, orientación o refugio, como lo marca el proyecto nacional humanista, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para reducir el índice de violencia de género.

Desde el centro ubicado en La Guadalupana, en la ciudad de Puebla, Flor relató su experiencia cuando acudió en busca de apoyo psicológico, también expresó los resultados positivos de sus terapias y por los talleres que cursa, que favorecen su capacitación para el trabajo.

Por su parte, la encargada de la Casa Carmen Serdán en Zacatlán, Karla Elorza Ramírez, informó que desde estos espacios se promueve la defensa de los derechos de las mujeres mediante la difusión de la Cartilla de Derechos de la Mujer y el trabajo comunitario en distintos municipios del estado.

Señaló que se han entregado más de 200 mil cartillas y que actualmente operan 25 Centros LIBRE como refugios seguros donde profesionistas brindan atención psicológica, jurídica y de empoderamiento económico, además de reforzar las redes de apoyo entre mujeres en todo el territorio poblano.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de continuar con políticas públicas que garanticen protección, acceso a la justicia y bienestar para las mujeres poblanas, mediante acciones coordinadas con el Gobierno de México y trabajo permanente en territorio para que ninguna mujer enfrente sola situaciones de violencia.

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