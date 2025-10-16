Sector privado, universitario y Morena destacan trabajo de Pepe Chedraui

Representantes de la iniciativa privada, del sector universitario y la dirigencia de Morena destacaron que el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, ha hecho un buen trabajo al frente de la administración municipal en su primer año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales, resaltó la coordinación entre el gobierno del estado y la instalación de la mesa de seguridad municipal en la que participan los empresarios.

El empresario consideró que los retos a trabajar son temas como infraestructura, no bajar la guardia en seguridad y mejorar la economía del municipio.

“Hemos estado trabajando con el sector (empresarial), con la Sedena, con Guardia Nacional, y el hecho de que se haya instalado la mesa de seguridad del municipio de Puebla nos permite tener una comunicación activa con el gobierno municipal”, dijo.

El rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín, opinó que ha sido un primer año de muchos desafíos para la administración municipal.

No obstante, mencionó que la relación de la casa de estudios con la administración municipal es positiva en relación con la seguridad, la coordinación con policía municipal que ha estado presente en la zona y la movilidad.

“Los temas que tienen que ver con el ámbito universitario, que se tiene que extender a otros ámbitos de la ciudad, van por buen camino. También algunos aspectos de ordenamiento de comercio y demás”, afirmó.

Por su parte, el rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, mencionó que, a pesar del breve tiempo que lleva en la universidad, la relación con la gestión de Pepe Chedraui ha sido afortunada, ya que han colaborado en proyectos como la iniciativa Transparencia.

“Que sean muchos años de prosperidad para Puebla”, deseó al felicitar al edil.

Adelantó que la IBERO Puebla trabajará con el gobierno municipal de transparencia y participación ciudadana y formación de cuadros para el emprendimiento social solidario.

Morena avala gestión de Pepe

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, aseguró que el edil Pepe Chedraui ha hecho un buen trabajo y que están contentos con su desempeño.

Sin embargo, lamentó que haya grilla política de la oposición que busca recuperar el municipio de Puebla con la difusión de desinformación.

“Creo que es muy bueno (su trabajo), hay mucha grilla, recordemos que hay muchos intereses por ahí de recuperar Puebla capital y eso provoca que haya mala información del trabajo que hace el presidente”, aseguró.

La líder morenista consideró que estará en mano de la ciudadanía si le vuelve a dar su confianza al alcalde en un segundo periodo.

Asimismo, descartó que la grilla contra el edil afecte su desempeño, ya que opinó que su trabajo destaca por encima de los señalamientos.

Romero Garci-Crespo se lanzó contra la oposición al afirmar que no se “ha puesto a trabajar” y se ha dedicado a malinformar.

