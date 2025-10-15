Armenta resalta unidad durante primer año de Pepe Chedraui

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, aseguró que con el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha logrado recuperar la armonía perdida entre las instituciones estatales y municipales, lo cual les ha permitido iniciar una etapa de desarrollo de consolidación y estabilidad necesaria en la capital para hacer proyectos trascendentes en el estado.

Durante su intervención en el Primer Informe de Pepe Chedraui en el Auditorio de la Reforma, el mandatario estatal recordó que durante campaña caminó junto al edil las calles de la ciudad, así como las juntas auxiliares, por lo que escucharon las necesidades de la población.

Armenta Mier dijo que dichas necesidades se plasmaron en el Plan de Desarrollo Federal, en el estatal y el municipal de las 217 demarcaciones, por lo que insistió en que para que haya avances se requiere armonía entre las instituciones.

En este sentido, dijo que con esta armonía con el edil se pueden trabajar proyectos trascendentes en la historia de Puebla como el Plan Hídrico que implica rescatar el agua, el recurso natural más importante, así como el rescate de Valsequillo.

“Esta armonía entre el trabajo del gobierno municipal, las juntas auxiliares, el gobierno estatal, con la presidenta Claudia Sheinbaum, nos permite tener un frente de trabajo para lograr la paz“, dijo.

Armenta Mier afirmó que cuando se logran estabilizar los índices delictivos, la capital poblana puede presentarse como una opción frente al mundo.

Por ello, aseveró que Puebla capital ha tenido en los últimos años eventos importantes, ya que ha sido el epicentro del deporte nacional.

Se están haciendo cinco mil calles

El gobernador del estado afirmó que ya se llevan a cabo cinco mil calles en conjunto con el gobierno municipal, ya que es un reclamo social y una respuesta a la coordinación que tienen entre los diferentes órdenes de gobierno para lograr que Puebla sea un espacio digno donde se pueda transitar.

“Claro que nos indigna, claro que caminamos Puebla, andamos en bicicleta, recorremos Puebla; la ciudad, los municipios necesitan entender que el mantenimiento de los servicios, de infraestructura, debe ser parte inherente en el presupuesto“, declaró.

Armenta Mier aseguró que el primer año de trabajo del edil Pepe Chedraui ha sido extraordinario y consideró que el reto que tienen ambos es consolidar la infraestructura para lograr que Puebla sea el “corazón del país” en tecnología, industria, desarrollo, cultura y paz.

Por ello, dijo que también instalaron mil alarmas vecinales de manera conjunta, y así lograr que en cada junta auxiliar e inspectoría se conecten al C5 y garantizar la seguridad.

