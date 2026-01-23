Fortalecen formación cívica en estudiantes de San Miguel Canoa

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, realizó el programa “Agentes Imparables”, beneficiando a 641 estudiantes de nivel primaria, así como a profesores y padres de familia en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, a través de la Contraloría Municipal.

Niñas y niños del Centro Escolar “Raúl Velasco de Santiago” participaron en dinámicas lúdicas y educativas diseñadas para fomentar la responsabilidad social, la transparencia y la prevención de conductas indebidas desde edades tempranas.

Al respecto, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que Agentes Imparables es un programa que permite a las y los estudiantes conocer, a través de juegos y actividades didácticas, cinco valores fundamentales para su desarrollo y formación integral: la participación, la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la lealtad.

Esta estrategia, impulsada por el alcalde Pepe Chedraui, busca formar ciudadanos conscientes y comprometidos con su comunidad, promoviendo valores cívicos y éticos mediante herramientas pedagógicas adaptadas a la infancia en las 17 juntas auxiliares del municipio.

