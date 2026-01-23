Proponen tipificar delito de transhomicidio en Puebla

Las fracciones parlamentarias de Nueva Alianza y Morena presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que busca tipificar el delito de transhomicidio en Puebla.

La propuesta busca que los asesinatos cometidos contra personas trans debido a su identidad o expresión de género sean procesados bajo una figura jurídica independiente al homicidio convencional.

La reforma plantea la incorporación del Artículo 339 Ter al ordenamiento penal vigente. Las especificaciones técnicas de la sanción propuesta son:

Privación de la libertad : Se establece una pena de 40 a 60 años de prisión.

: Se establece una pena de Sanción económica : Multas que oscilan entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

: Multas que oscilan entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Pérdida de derechos: En caso de existir un vínculo civil o de parentesco con la víctima, el agresor perdería derechos de herencia y potestad.

Para que un hecho sea investigado como transhomicidio, la iniciativa señala que deberán concurrir circunstancias específicas, tales como:

Signos de violencia sexual de cualquier tipo previos o posteriores a la privación de la vida.

de cualquier tipo previos o posteriores a la privación de la vida. Lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes.

Existencia de antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.

en el ámbito familiar, laboral o escolar. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis técnico y posible aprobación.

Editor: Renato León

