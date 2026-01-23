PAN impugna sesión donde se designó al titular de la ASE Puebla

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla promovió juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por supuestas omisiones cometidas por el presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega.

Los legisladores promovieron juicios para la protección de sus derechos político-electorales (JDC), argumentando irregularidades y omisiones durante la sesión donde se designó a Germán Reyna y Herrero como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Los diputados panistas señalan que el presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega, y la Junta de Gobierno omitieron incluir el punto de “asuntos generales” en el orden del día de dicha sesión ordinaria.

Según los quejosos, esta exclusión no fue un descuido técnico, sino una estrategia para evitar que la oposición cuestionara los planes de trabajo de los aspirantes a la ASE.

Los legisladores que firman la impugnación: Susana Riestra Piña, Celia Bonaga Ruiz, Luana Amador Vallejo, Marcos Castro Martínez y Rafael Micalco Méndez.

“Se está violando el derecho que tienen todos los legisladores de expresarse. No hay precedente de una sesión ordinaria en la que no haya asuntos generales“, sentenció Marcos Castro, quien además negó haber aceptado previamente dicho formato de sesión.

