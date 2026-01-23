SSP colabora con FGE tras detención por robo y homicidio en Amozoc

En Puebla, las fuerzas de seguridad brindan atención inmediata, permanente y estratégica ante cualquier hecho o evento que atente contra la vida, la integridad y el patrimonio de las familias.

Derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Pablo N., alias “El Ratón”, señalado de robo y homicidio en Amozoc, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coadyuva de manera activa en las indagatorias que encabeza la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de estas labores de colaboración interinstitucional, se fortalecen las investigaciones en curso para ubicar y detener a los cómplices del ahora detenido, a fin de garantizar que los hechos no queden impunes y que se aplique la ley conforme a derecho.

Seguridad Pública Estatal trabaja de manera estrecha y coordinada con las autoridades de procuración de justicia, a fin de que prevalezca la atención oportuna, el uso de protocolos operativos y el respeto a los derechos humanos.

