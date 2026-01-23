Lupita Cuautle impulsa prevención de enfermedades crónico-degenerativas

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la jornada “Dale rumbo a tu salud con la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas”, realizada en la Casa de Salud de la junta auxiliar de San Rafael Comac, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y el autocuidado entre la población.

En su mensaje, la edil destacó que la prevención es la herramienta más efectiva para mejorar la calidad de vida, subrayando la importancia de adoptar hábitos saludables como una alimentación equilibrada, la actividad física y las revisiones médicas periódicas para detectar oportunamente padecimientos como la diabetes y la hipertensión. Asimismo, reafirmó que el compromiso de su administración es priorizar la salud y llevar servicios cercanos y accesibles a todas las comunidades.

Durante esta jornada, se acercaron de manera gratuita diversos servicios de salud a las y los habitantes de la comunidad, entre ellos toma de signos vitales, consulta médica, nutricional y dental, examen de la vista, orientación psicológica, así como vacunación. Además, se contó con la participación del Club Rotario de Cholula, el INAOE y el Centro de Salud de San Andrés Cholula, fortaleciendo la atención integral a la ciudadanía.

