Comerciantes de mercados en San Pedro Cholula rechazan nuevo reglamento

La mañana de este martes, comerciantes del los mercados Cosme del razo, Santiago Mixquitla, Xixitla realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la presidencia municipal de San Pedro Cholula para rechazar y exigir a la administración del ayuntamiento, la imposición del nuevo reglamento para los mercados municipal ya que a decir de los comerciantes va en detrimento de todas las familias que trabajan día a día.

Fue alrededor de las 11 am que el grupo de comerciantes llegaron a las instalaciones de la presidencia municipal exigiendo hablar con la edil y les dé una respuesta del porque junto con el cabildo decidieron imponer un nuevo reglamento que afectará la economía de los comerciantes.

Los comerciantes señalaron que dicho reglamento no ayuda en nada a ellos, entre las medidas que se impone el es que en caso de fallecer el dueño del establecimiento pasará a manos del ayuntamiento no a familiares como es costumbre. De igual manera, después de cinco años el ayuntamiento citará a los concesionarios para saber si son aptos para seguir con el local de trabajo y en caso de que no pasaría a un mejor postor.

#ConexiónVial ❗ Por nuevo reglamento de mercados, comerciantes del mercado Cosme del Razo en San Pedro Cholula se manifestaron dentro del palacio municipal.



Señalan que nunca fueron tomados en cuenta para la aprobación del reglamento.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/6W2LXZ51fu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 8, 2024

Los manifestantes señalaron que dicho reglamento fue aprobado la mañana del jueves en sesión extraordinaria de cabildo y les notificaron de la medida el viernes en la noche sin que ellos fueran tomados en cuenta buscando sólo el bienestar de los regidores y futuras administraciones siendo ellos los perjudicados ante tal decisión.

Ante el tema el síndico municipal bajo para dialogar con ellos por lo que se buscará que con una sesión de cabildo se eche para atrás el reglamento

“De la cara, pedimos a la presidenta municipal de la cara para saber porque tomaron esa decisión”.

Cabe señalar que los manifestantes aún se encuentran esperando dialogar con autoridades de San Pedro Cholula y señalan que no se retirarán hasta que vean que echen para atrás el reglamento.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos