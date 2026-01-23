Lupita Cuautle encabeza sesiones de sistemas para igualdad de género y contra violencia

Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y consolidar políticas públicas con perspectiva de género, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó las sesiones ordinarias de los Sistemas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así como del Comité Municipal de la Estrategia Puerta Violeta y Casa Violeta.

Al emitir su mensaje, la edil subrayó que la prevención y la atención integral de la violencia de género son ejes prioritarios de su administración, y destacó que, a través de la suma de voluntades entre instituciones educativas, organizaciones civiles, otros municipios y los distintos órdenes de gobierno, se construyen entornos más justos, seguros e incluyentes para las mujeres. Asimismo, señaló que Casa Violeta brinda atención a personas provenientes de distintos puntos de la región y reiteró que continuará operando de manera permanente al servicio de la comunidad.

En el desarrollo de la sesión, se tomó protesta a Laura Morales Tapia, contralora municipal, como vocal de los Sistemas, y se presentó el informe de resultados de la Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, obtenida por el Ayuntamiento con Nivel Bronce, tras un proceso de acreditación transversal que benefició a más de 900 personas servidoras públicas.

Asimismo, se aprobaron e integraron las Comisiones de Trabajo enfocadas en impulsar la igualdad laboral, fortalecer la autonomía de las mujeres y consolidar los mecanismos institucionales para la prevención y atención de la violencia de género.

Por su parte, en la sesión del Comité de la Estrategia Puerta Violeta y Casa Violeta, se presentó el informe correspondiente al periodo 2022–2025, en el que destacan más de 17 mil atenciones a mujeres en situación de violencia, además de acciones de acompañamiento, talleres de empoderamiento y la firma de convenios de colaboración.

Finalmente, se presentó el Plan Anual de Trabajo 2026, que contempla el fortalecimiento de Puerta y Casa Violeta, la realización de ferias de empleo con perspectiva de género, acciones preventivas como talleres y rutas de atención, convenios con establecimientos y programas enfocados en la autonomía económica de las mujeres.

Con una agenda sólida, coordinada y sensible, el Gobierno Municipal procura un acceso de las mujeres a la vida libre de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo en San Andrés Cholula.

Te recomendamos: