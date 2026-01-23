Realizarán jornada de matrimonios comunitarios gratuitos en Texmelucan

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y apoyar en la economía a las familias texmeluquenses, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Registro Civil en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, realizará la segunda jornada de matrimonios comunitarios gratuitos denominada ¡Juntos por el sí!

La jornada de matrimonios comunitarios se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el Complejo Cultural Texmeluquense.

Las parejas interesadas deberán acudir al Registro Civil de San Martín Texmelucan, ubicado en la Presidencia Municipal, en donde deberán presentar, antes del 29 de enero, la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP certificada 2026

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Examen médico prenupcial

Acta de divorcio o acta de matrimonio con anotación marginal (en caso de ser divorciados)

4 testigos mayores de edad

CURP certificada 2026 de los papás de los contrayentes

La fecha límite para la recepción de documentos, será hasta el jueves 29 de enero en un horario de 8:00 a 13:00 horas, el cupo es limitado.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Gobierno del Estado de Puebla brindan certeza jurídica a las parejas para formalizar su unión y fortalecer el núcleo familiar.

