Impulsan regular coordinación entre seguridad pública y privada en fraccionamientos

Con el propósito de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.

La legisladora señaló que, si bien la Ley de Seguridad Pública del Estado y la Ley de Seguridad Privada regulan funciones sectoriales, éstas no prevén mecanismos de coordinación operativa, intercambio de información, obligaciones en materia de capacitación, límites de actuación conjunta ni responsabilidades administrativas derivadas de la colaboración.

Bonaga Ruiz consideró que, ante la falta de regulación, los municipios enfrentan dificultades para supervisar a las empresas de seguridad privada, verificar su capacitación o validar la legalidad del armamento o equipo que utilizan, por lo que un marco jurídico modernizado permitiría ordenar estos elementos y fortalecer tanto la seguridad como la confianza de la ciudadanía.

Siempre bajo los principios de legalidad, subordinación a la autoridad y respeto a los derechos humanos, establece la propuesta legislativa.

“La ciudadanía de Puebla merece un sistema de seguridad moderno, eficiente y regulado. La coordinación bien diseñada puede reducir tiempos de respuesta, mejorar la prevención del delito y profesionalizar la vigilancia privada, siempre bajo la conducción de la autoridad”, afirmó la diputada.

