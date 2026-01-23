México invertirá en reconstruir municipios de Puebla afectados por lluvias

Con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, el Gobierno de México reconstruirá los municipios de Puebla afectados por las lluvias del pasado mes de octubre de 2025, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del compromiso que estableció con las familias poblanas.

“Nos comprometimos con la limpieza y con la reconstrucción de las localidades, esto significa que van a quedar mejor que como estaban“, puntualizó la presidenta de la República, al señalar que las obras implican la rehabilitación de carreteras, obras de agua y drenaje; así como recuperar el cauce de los ríos y reconstrucción de puentes.

La titular del Ejecutivo Federal informó que iniciarán visitas vivienda por vivienda para notificar a las familias que deberán reubicarse y comunicarles que se les otorgará una nueva. Señaló que la reconstrucción en los cinco estados afectados contará con una inversión de 13 mil millones de pesos.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció la puntual atención y respuesta inmediata de la administración que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la contingencia que se registró en la Sierra Norte y Nororiental, con el objetivo de que la población se sintiera protegida y acompañada. “Para Puebla es un honor recibirla por décima ocasión, eso habla del cariño y preocupación por las y los poblanos”, aseguró el mandatario.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el Gobierno Federal interviene la red federal y estatal de carreteras. En esta primera se ejecutan 25 acciones que abarcan tres kilómetros, mientras que en la segunda se realizan 53 acciones en 612 kilómetros, con trabajos de estabilización de taludes, obras de drenaje y construcción de muros de contención. Además, se atienden 22 puentes que suman dos kilómetros, mediante 12 rehabilitaciones, siete nuevas construcciones y ampliaciones. Las obras iniciarán en marzo.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que el Plan de Reconstrucción en materia hídrica contempla acciones en 19 municipios, donde se realizarán obras de reforzamiento de redes de agua potable, sistemas de drenaje, muros de contención y desazolve de cauces de ríos. Destacó que la inversión conjunta con el Gobierno del Estado asciende a 579 millones de pesos; los trabajos iniciaron este año y el programa concluirá en mayo de 2027.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, comentó que el censo de daños en viviendas permitió identificar en Puebla 20 mil casas con daño total o mayor. Posteriormente, una visita de verificación en 11 municipios determinó que 2 mil 267 viviendas requieren reubicación. Precisó que el municipio de Francisco Z. Mena concentra el mayor número de casos, con mil 154, seguido de Pantepec, con 464.

Finalmente, la funcionaria federal detalló que el Gobierno del Estado de Puebla propuso cinco predios para atender a 685 familias, mientras que el Gobierno Federal presentó una iniciativa que contempla diez predios. Asimismo, puntualizó que la próxima semana iniciará el proceso de notificación casa por casa para informar a las familias sobre su reubicación.

