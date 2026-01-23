Pepe Chedraui agradece y reconoce dedicación del personal jubilado

Como una acción que refrenda el respeto a los derechos laborales y a la trayectoria del personal el presidente municipal, Pepe Chedraui, entregó documentos de jubilación correspondientes al ejercicio fiscal 2025 a personas servidoras públicas sindicalizadas.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, expresó su agradecimiento y reconocimiento a las y los presentes por su trayectoria y dedicación por el buen funcionamiento del municipio.

“Por eso este acto es tan importante, se les tiene que reconocer, no únicamente por sus documentos, sino públicamente hacerlos saber que Puebla está agradecida. Sin ustedes el municipio no trabaja, no camina, no va para adelante, y por eso una vez más agradecerles y reconocerles”, enfatizó.

La Sindicatura Municipal a cargo de Mónica Silva Ruiz, fue la encargada de organizar la entrega de reconocimientos a 30 personas jubiladas sindicalizadas, además de la devolución de sus expedientes de trámite de jubilación, destacando el valor del trabajo realizado a lo largo de los años al servicio de la ciudadanía.

Reconocemos con profundo agradecimiento la trayectoria laboral de las y los trabajadores jubilados sindicalizados del Gobierno de la Ciudad. 👏🏻



Cada año de servicio fue una muestra de compromiso, vocación y amor por nuestra #Puebla.



Honrar sus historias no solo es un acto de… pic.twitter.com/3EraxaTuUn — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 22, 2026

En su intervención, la síndica Municipal, subrayó que la jubilación representa un acto de justicia laboral y de reconocimiento institucional para quienes dedicaron su vida al servicio público.

“Su legado no solo está en los archivos o en los edificios, sino en la confianza ciudadana y en la historia institucional que nos ayudaron a construir”, comentó.

Durante el año 2025, la Secretaría del Ayuntamiento, el Sindicato “Lic. Benito Juárez García” y la Sindicatura Municipal trabajaron de manera coordinada para organizar, integrar y presentar los expedientes de jubilación del personal sindicalizado ante las comisiones correspondientes y el Cabildo del Honorable Ayuntamiento.

Derivado de este esfuerzo institucional, las jubilaciones fueron aprobadas en las sesiones de Cabildo celebradas el 20 de noviembre y el 17 de diciembre del año pasado. La administración municipal encabezada por Pepe Chedraui reconoce la jubilación digna como un derecho humano y refrenda su compromiso de honrar la trayectoria y los años de servicio de quienes han contribuido al desarrollo y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad.

