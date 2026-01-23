Confirman llegada de Joaquín Espidio a la Secretaría de Salud de Puebla

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala confirmó la llegada de Joaquín Espidio Camarillo a la Secretaría de Salud de Puebla, en relevo de Carlos Alberto Olivier Pacheco.

En breve entrevista, afirmó que el exsecretario General del ayuntamiento de Puebla será quien se encargue de la dependencia.

Aunque versiones refieren que desde el pasado miércoles Joaquín Espidio se presentó a laborar en la Secretaría de Salud.

Asimismo, Samuel Aguilar confirmó la salida de Francisco Ramos y Mario Rincón como subsecretarios de Gobernación, aunque serán reubicados en organismos públicos descentralizados, los cuales no precisó.

Indicó que en su lugar llegarán Pablo Salazar e Isauro Rendón, respectivamente. Además, Carlos Martínez Amador, estará en la Dirección General de Gobierno, tras su salida de la Secretaría de Bienestar estatal.

Editor: Renato León

