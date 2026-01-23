Sheinbaum afirma que no habrá “divorcio” con pueblo durante gira en Puebla

Nunca habrá divorcio entre pueblo y gobierno, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al finalizar su gira de trabajo por la entidad en el municipio de Acatzingo, donde realizó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.

En su mensaje, la mandataria refirió que su administración impulsó tres nuevos programas: la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, Salud Casa por Casa y la pensión para mujeres de 60-64 años.

Explicó que éste último busca reconocer el trabajo de las mexicanas que por muchos años fueron relegadas, pero afirmó que ahora “es tiempo de mujeres“, lo que no significa menospreciar a los hombres.

Te recomendamos: Disminuyen 41% los homicidios dolosos en Puebla: Harfuch

#Puebla 🗣️ Nunca habrá divorcio entre Puebla y mi gobierno, destaca la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Acatzingo.



Además resaltó que los gobiernos emanados de la 4T: "no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo"



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/XG6WGdn8pj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 22, 2026

Claudia Sheinbaum expresó que le tiene un cariño especial a Puebla, pues en 2011 y 2012 trabajó en los 7 distritos de Puebla, como Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Atlixco, Tecamachalco, Tehuacán y Ajalpan, por lo que cada vez que visita la entidad recuerda aquellos tiempos.

En ese sentido, afirmó que seguirá visitando Puebla pues recalcó que este año su administración invertirá cerca de 5 mil millones de pesos para obras, entre las que destacó la ampliación y reubicación de la caseta Amozoc que beneficia directamente a habitantes de la región.

Antes de concluir su mensaje, sentenció que nunca habrá divorcio entre el pueblo y su administración, al tiempo recalcó que su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

#Puebla 🗣️ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier son recibidos en Acatzingo, donde poblanas de la región recibirán tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/Pd17gC67Tw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 22, 2026

Editor: Renato León

Te recomendamos: