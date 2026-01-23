Corazón de donante es llevado de Puebla a CDMX para salvar una vida

La entidad se convirtió nuevamente en punto de partida de un traslado aéreo que permitió llevar el corazón de una donante a la Ciudad de México, gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Puebla, a través de los Servicios de Salud.

La procuración multiorgánica se realizó la mañana de este jueves en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “General de División Manuel Ávila Camacho” del IMSS Ordinario, a partir de una mujer de 49 años de edad, que presentó muerte encefálica.

El traslado aéreo del corazón fue posible gracias al trabajo del personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), que permitió que la aeronave partiera rumbo al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde aterrizó esta tarde.

Esta acción es un ejemplo más del trabajo cercano y la visión humanista del gobierno que encabeza Alejandro Armenta, que demuestra cómo la coordinación y el compromiso con la salud permiten transformar cada donación en vida y esperanza para quienes más lo necesitan.

