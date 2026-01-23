Tonantzin Fernández agradece apoyos de Sheinbaum a cholultecas

Con motivo de la visita de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado de Puebla, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, expresó su reconocimiento y respaldo al Gobierno Federal, así como a las acciones de bienestar que se han puesto en marcha en beneficio de la población.

La alcaldesa destacó que su administración mantiene una coordinación permanente con los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la tranquilidad y el desarrollo integral de las y los cholultecas.

En este sentido, agradeció los apoyos que han llegado al municipio, particularmente aquellos dirigidos a niñas, niños y jóvenes, como muestra del compromiso de la Federación con San Pedro Cholula.

Tonantzin Fernández reafirmó su compromiso de seguir trabajando sin descanso por la transformación del municipio, impulsando sinergias entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar que ningún sector social se quede atrás, mediante la implementación de programas conjuntos de bienestar social.

Finalmente, señaló que su gobierno tiene claro el objetivo de transformar la vida pública del municipio, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los apoyos y beneficios que ofrece la administración municipal, entre los que destacan becas, apoyos a madres solteras, calentadores solares y aparatos funcionales, entre otros.

