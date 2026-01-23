Ariadna Ayala entrega cobijas a 234 familias de San Pedro Benito Juárez

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de cobijas a 234 familias de la comunidad de San Pedro Benito Juárez.

Debido a su cercanía con el volcán Popocatépetl, esta comunidad registra bajas temperaturas, por lo que Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, impulsó este apoyo para mitigar los efectos del frío y proteger la salud de las familias.

Con estas acciones, Ariadna Ayala, reafirma el compromiso de su gobierno con la atención social y el bienestar de las familias atlixquenses.

