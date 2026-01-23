Sindicatura de San Pedro Cholula alerta sobre posibles suplantaciones de personal

El Síndico Municipal de San Pedro Cholula, José Alexis Domínguez Alcudia, informó a la ciudadanía que, hasta el momento, la Sindicatura Municipal no se encuentra realizando diligencias, inspecciones, visitas o actuaciones de ningún tipo dentro de fraccionamientos ni en zonas habitacionales del municipio.

Por lo anterior, se exhorta de manera respetuosa a la población a mantenerse atenta y denunciar cualquier intento de intromisión o actuación por parte de personas que se ostenten como personal de la Sindicatura Municipal sin contar con la debida acreditación oficial.

Se destaca que todo el personal adscrito a esta dependencia porta credenciales oficiales expedidas por el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, así como la documentación correspondiente que respalda su personalidad y funciones.

En caso de que alguna persona se presente como integrante de la Sindicatura sin cumplir con estos requisitos, se invita a la ciudadanía a acudir de manera inmediata al Ayuntamiento para presentar la denuncia correspondiente ante la Contraloría Municipal, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes.

La Sindicatura Municipal refrendó su compromiso de actuar siempre con legalidad, transparencia y respeto, teniendo como principal objetivo salvaguardar los derechos y el patrimonio de los habitantes del municipio.

Te recomendamos: