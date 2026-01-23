Sheinbaum entrega cheques de Pensión Mujeres Bienestar en Acatzingo

“Yo dije que al llegar a la presidencia llegábamos todas, y es momento de reconocer a las mujeres mexicanas por su trabajo al frente de las familias”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo por Puebla donde presidió la entrega de cheques del Programa Pensión Mujeres Bienestar en Acatzingo.

Ante más de 6 mil asistentes y con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres poblanas y reconocer el trabajo hecho durante años, la doctora Sheinbaum refrendó su cariño especial por las y los poblanos.

Puntualizó que el Programa Pensión Mujeres Bienestar está orientado para las mexicanas que cuentan con 60 a 64 años y que, automáticamente al cumplir los 65 recibirán la pensión de Adulto Mayor, ya que aseveró que en su gobierno nunca habrá divorcio entre pueblo y gobierno, al tener claros los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que, con la llegada de la Cuarta Transformación, los Programas de Bienestar se convirtieron en un derecho universal plasmado en la Constitución de México. Afirmó que con la llegada de los programas aumentó el salario mínimo, ya que en 2018 era de 3 mil pesos y en 2026 está en 9 mil 500 pesos Todos estos esfuerzos dieron como resultado que, durante los últimos 6 años, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, algo que nunca antes en la historia del país había ocurrido.

En su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró su beneplácito por la décima visita de la presidenta Sheinbaum a Puebla, pues demuestra el cariño especial que siente por la entidad, al cumplir sus compromisos con las mujeres, jóvenes y con el campo. Subrayó su sensibilidad para acercar los beneficios que generan los gobiernos de la Cuarta Transformación en todo México.

El mandatario resaltó que en la zona, cerca del municipio de Acatzingo, está ubicado el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), el cual generará una gran derrama económica. “Muchas gracias presidenta por todo el apoyo que le da al estado”, enfatizó.

Actualmente tres millones de mujeres en el país ya reciben este apoyo que reconoce toda una vida de trabajo, afirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al adelantar que para este año la presidenta ha destinado un billón de pesos para los programas de bienestar, con ello se demuestra las mujeres no están solas, ya que en el segundo piso de la Cuarta Transformación su trabajo sí cuenta.

La funcionaria federal detalló que este recurso concretiza el dicho de que llegamos todas, y de esta manera se construye bienestar cuando se distribuyen de manera justa los recursos. Comentó que el trabajo de las mujeres mexicanas durante la época neoliberal no fue reconocido, ya que se vivió bajo un régimen de corrupción y machismo que hizo a un lado a todas las mexicanas.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, afirmó que el segundo piso de la Cuarta Transformación avanza con hechos y recordó que durante la campaña, se afirmó que era tiempo de mujeres, lo que significó la llegada de todas. Destacó que la Pensión Mujeres Bienestar, destina recursos a mujeres de 60 a 64 años como un reconocimiento sin precedentes a su lucha y aportación para sostener a las familias y a las comunidades.

Finalmente, la beneficiaria Amada Zambrano dijo que el apoyo las impulsa a seguir adelante y sobre reconocer su trabajo de años. “Nos ha demostrado que las mujeres sí podemos, gracias presidenta y que Dios la bendiga”, señaló.

“Con eso sobrevivimos y salimos adelante”, expresó la beneficiaria Carmen Olmedo al recibir el apoyo del Gobierno Federal. Comentó que este respaldo representa una ayuda fundamental para su familia, ya que su esposo es una persona con discapacidad. Señaló que la pensión les permite cubrir los servicios básicos del hogar y, además, adquirir algunos animales para engorda, lo que les genera un ingreso adicional.

