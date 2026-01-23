Muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions

Uno de los bajistas más importantes de Scorpions, Francis Buchholz, falleció este jueves a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer, informó su familia este viernes a través de redes sociales.

En un breve comunicado, la familia señaló que “partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, y agradeció las muestras de cariño de los fans y el apoyo recibido en su trayectoria.

La banda alemana también confirmó la noticia mediante sus redes sociales y expresó su pesar por la muerte de quien fuera uno de sus integrantes más emblemáticos.

En un mensaje firmado por los integrantes Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs, destacaron que su legado “perdurará por siempre” y recordó los años compartidos junto al bajista.

Francis Buchholz formó parte de Scorpions entre 1973 y 1992, etapa clave en la consolidación internacional del grupo. Su estilo marcó discos fundamentales y contribuyó a su éxito global.

Nacido el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Buchholz también colaboró años después con Michael Schenker en el proyecto Temple of Rock, manteniéndose activo en la escena musical.

