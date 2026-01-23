Venezuela reporta hasta 120 muertos por ataque de EU

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el ataque militar de Estados Unidos, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, dejó entre 100 y 120 venezolanos muertos, tanto civiles como militares.

Calificó el suceso del 3 de enero como un hecho “sin precedentes”, al asegurar que se empleó fuerza letal con bombarderos, helicópteros artillados y —según él— armas químicas, lo que, sostuvo, causó muertes y daños en zonas residenciales.

Asimismo, aseguró que el ataque violó la Constitución de Estados Unidos y convenios internacionales de derechos humanos, incluidos instrumentos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Indicó que en marzo próximo está prevista una nueva audiencia judicial en Nueva York para Maduro y Flores, quienes enfrentan presuntos cargos por narcoterrorismo. Pidió a la justicia de ese país reconsiderar lo que describió como una acusación “incoherente”.

Te puede interesar: México envía 145 brigadistas para combatir incendios forestales en Chile

La madrugada del 3 de enero, tropas estadounidenses llevaron a cabo operaciones en Caracas y otras zonas de Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su posterior traslado a Nueva York, Estados Unidos.

El ministro de Defensa venezolano informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fallecieron durante la operación, y el Gobierno de Cuba reportó la muerte de 32 de sus militares cubanos en los enfrentamientos.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, denunció que al menos 100 personas murieron, cifras que se suman al balance de víctimas que autoridades venezolanas atribuyen a la intervención militar estadounidense.

Te recomendamos: