SCJN renueva camionetas de ministros por motivos de seguridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee para uso de los ministros del Pleno, con el objetivo de garantizar su seguridad y protección, informó el máximo tribunal.

Esta decisión se tomó tras evaluaciones técnicas que determinaron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad requeridos, por lo que su continuidad podía comprometer la operación de los ministros.

Por ello, el tribunal señaló que la renovación se realizó conforme a la normatividad interna vigente, que establece la actualización periódica de vehículos destinados a proteger a los integrantes del Pleno, cada cuatro años o antes.

Las camionetas Grand Cherokee modelo 2025 tienen un costo inicial de poco más de un millón de pesos, pero con blindaje y equipamientos especiales, el precio podría alcanzar los dos millones de pesos por unidad.

El comunicado de la SCJN respondió a la circulación de imágenes en redes sociales sobre la llegada de los nuevos vehículos a sus instalaciones, precisando que la compra no es un lujo, sino una medida de seguridad.

Con esta renovación, el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación asegura que los ministros cuentan con transporte confiable y protegido, alineado con los estándares técnicos y de seguridad que exige su labor.

