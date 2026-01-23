FGE captura a presunto delincuente ligado a la “Familia Michoacana”

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Pablo N., alias “El Ratón”, de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio ocurrido en el municipio de Amozoc, Puebla.

Los hechos que dieron origen al presente mandamiento ocurrieron el pasado 10 de enero, cuando Pablo N., en compañía de dos personas, presuntamente ingresó armado a una taquería del municipio referido, pasada la medianoche, con la finalidad de cometer un robo en dicho establecimiento.

En el interior del lugar, el hoy imputado presuntamente despojó de sus pertenencias a uno de los clientes y posteriormente le disparó, provocándole la muerte.

Con base en los datos de prueba recabados y mediante labores de campo y gabinete, se logró identificar a Pablo N. como presunto participante en los hechos, así como integrante de la organización delictiva denominada “Familia Michoacana”; en consecuencia, se solicitó, obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

