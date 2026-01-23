Delfina Pozos promueve iniciativa para garantizar el acceso al agua

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, incluso en casos de falta de pago.

La propuesta plantea reformar la fracción I del artículo 99 de dicha Ley, a fin de prohibir la suspensión total del suministro de agua potable y de los servicios de saneamiento por adeudos, obligando a los prestadores de servicios públicos a suministrar, en todo momento, la cantidad mínima indispensable para el consumo humano básico.

Actualmente, la Ley del Agua para el Estado de Puebla permite la suspensión del servicio por adeudos, con la única excepción de consumos domésticos menores a 15 metros cúbicos mensuales. La reforma propuesta elimina este criterio basado en un parámetro de consumo y lo sustituye por un enfoque de protección integral del derecho humano, garantizando el acceso mínimo al agua sin importar el nivel de consumo.

Con esta iniciativa, la diputada Delfina Pozos busca que ninguna persona en Puebla sea privada totalmente del acceso al agua potable y al saneamiento, al tratarse de un recurso esencial para la vida, la salud y la dignidad humana.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

