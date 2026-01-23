Puebla promueve gastronomía y turismo religioso en la FITUR 2026

Durante la segunda jornada de trabajo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, destacó la Procesión de Viernes Santo, la gastronomía y el patrimonio edificado de la ciudad de Puebla, entre agentes de viajes, cofradías y medios de comunicación internacionales.

Acompañado del director de Turismo, Carlos Huerta Ramírez, y en representación del alcalde Pepe Chedraui, participó en la reunión de ciudades latinoamericanas de la organización Food Capitals.

En conjunto con destinos colombianos, chilenos y peruanos analizaron el potencial de la oferta gastronómica de cada uno de ellos, como uno de los principales motivos de viaje para visitantes y turistas globales.

También, el secretario y el director sostuvieron un encuentro con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, a cuyos integrantes expusieron que la Procesión de Viernes Santo en la ciudad de Puebla es la más concurrida y tradicional de Latinoamérica y una atractiva invitación para quienes gustan del turismo religioso.

Asimismo, continuaron con la promoción de los atractivos de Puebla capital con miembros de la Confederación Española de Agentes de Viajes y mediante la audiencia de Canal Sur y su programa especializado Andalucía por el Mundo.

