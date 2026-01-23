San Pedro Cholula aprueba bodas comunitarias gratuitas para el 14 de febrero

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, aprobó en sesión de Cabildo el programa “Cholula le dice sí al amor”, con el objetivo de apoyar la economía de las parejas que desean contraer matrimonio por la vía civil y en el marco del Día del Amor y la Amistad.

A través de este programa, el próximo 14 de febrero se llevarán a cabo bodas comunitarias gratuitas. Al respecto, la presidenta municipal señaló que desde el Gobierno de San Pedro Cholula se considera a la familia como un pilar fundamental, por lo que el factor económico no debe ser un impedimento para que las parejas formalicen su unión.

Asimismo, reconoció a las y los regidores que impulsaron esta iniciativa, la cual fomenta el amor, la conformación de familias cholultecas y contribuye a la reconstrucción del tejido social. De igual forma, exhortó a las parejas interesadas a revisar y cumplir con los requisitos, así como a realizar su registro en tiempo y forma, para acceder a este beneficio de manera gratuita.

Aprueban estados financieros de noviembre y diciembre

En otro punto del orden del día, la Comisión de Hacienda y Patrimonio presentó los estados financieros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, los mismos que fueron aprobados por el Cabildo.

Lo anterior como parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos. Al respecto, la presidenta municipal destacó que cada peso que ingresa a la administración se traduce en obras, servicios públicos, programas sociales y acciones de seguridad en beneficio de las familias de San Pedro Cholula.

