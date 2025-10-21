Puebla lanza Conéctate Emprendedor con Ana Victoria García Álvarez

Con el objetivo de fomentar la integración del ecosistema del emprendimiento el Gobierno de la Ciudad de Puebla presentó Conéctate Emprendedor con Ana Victoria García Álvarez, que es la primera mujer participante como inversionista en Shark Tank México.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, expresó que gracias a visiones de emprendimiento como la de Ana Victoria es que México sigue creciendo, por lo que reconoció el interés de las y los participantes por presenciar la conferencia “Las Netas de Emprender”. Asimismo, motivó a todas las personas a emprender y contar con los conocimientos para avanzar en este sentido.

“Yo les agradezco mucho que estén acá: aprendamos, siempre se aprende algo diario y gente como Ana Victoria no la tenemos a diario, aprendamos, construyamos”, dijo.

Por su parte el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, afirmó que desde el arranque de la administración se han brindado asesorías para la apertura de negocios, en lo que respecta a trámites, capacitaciones para la profesionalización de negocios en temas como impuestos, mercadotécnica y finanzas, entre otros.

“Hemos también iniciado nuestro programa de créditos imparables a través del cual hemos ya hemos apoyado a mil 500, sobre todo mujeres emprendedoras y empresarias con un financiamiento sin intereses, un modelo único en el país”, añadió.

Conéctate Emprendedor es una iniciativa creada para fortalecer el ecosistema emprendedor en Puebla Capital. Su objetivo es promover la colaboración entre el sector privado, las instituciones educativas y el sector empresarial. Mediante eventos temáticos, busca generar espacios de integración, formación, promoción y redes de contacto que impulsen el desarrollo de nuevas iniciativas.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó que estos espacios permiten fomentar el talento, las ideas y transformar la realidad desde el emprendimiento. Resaltó la coordinación entre la iniciativa privada, universidades y cámaras empresariales que se suman al Gobierno de la Ciudad para fortalecer lazos y brindar oportunidades para la ciudadanía, en especial para la autonomía de las mujeres.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, impulsa iniciativas como esta con la intención de fortalecer el emprendimiento local, generar oportunidades de desarrollo económico y conectar a las y los emprendedores con herramientas, conocimientos y redes de apoyo que potencien sus proyectos.

