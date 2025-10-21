Omar Muñoz inicia pavimentación con concreto asfáltico en VW 2

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, inició una importante obra de pavimentación con concreto asfáltico en la Unidad Habitacional VW 2 en la junta auxiliar de Sanctorum, atendiendo la demanda de los vecinos de mejorar las vialidades de la zona.

Con una inversión de más de 13.5 millones de pesos, se van a reconstruir mil 200 metros cuadrados de las calles Obreros Independientes Norte y Sur, Circuito Roma y Nápoles, en beneficio de cinco mil personas. La intervención incluirá señalética, pintura de guarniciones y registros de agua.

En el marco del “Día del Pueblo”, el edil refirió que el complejo habitacional estuvo completamente olvidado por muchos años y por ello era necesario ejecutar acciones que respondieron a las necesidades de los vecinos, “la obra que hoy inicia va a dignificar un acceso importante de la comunidad; la habíamos bacheado pero por el grado de deterioro ya no tenía arreglo y por ello decidimos rehabilitarla”.

“En mi gobierno tenemos un compromiso firme con la ciudadanía de cumplirles de frente porque así fue como buscamos su apoyo; la gente fue quien nos puso en este lugar y a ella nos debemos. Queremos darle reconocimiento, legitimidad y honra al servicio público con acciones que se traduzcan en caminos dignos y mediante la comunicación directa con el pueblo”, agregó.

El munícipe remarcó que ningún discurso vale más que las acciones y que la transformación debe seguir siendo parte del día a día de la comunidad, por ello continuará escuchando a los ciudadanos para hacer tangibles sus demandas y dejar un precedente de trabajo firme que beneficie y traiga dignidad a todos.

En su intervención, Francisco Javier Camacho, presidente auxiliar de Sanctorum, agradeció al alcalde por voltear a ver una zona que había sido abandonada y refirió que los habitantes tienen un aliado en Omar Muñoz, quien con un corazón de servicio busca mejorar sus condiciones de vida.

