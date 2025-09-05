Continúan labores de búsqueda de menor arrastrada por río en Tlacotepec

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informa que, tras cinco días consecutivos de labores, se han agotado los recursos operativos disponibles a nivel estatal para localizar a la menor, arrastrada por la corriente del río Bravo.

Durante este período, el titular de la dependencia, coronel Bernabé López Santos, estuvo presente en la zona y, en representación del Gobierno de Puebla, se implementaron acciones de búsqueda por tierra, aire y agua, con apoyo de helicóptero, dron y balsas, a fin de cubrir la mayor extensión posible del cauce y sus alrededores.

Cabe mencionar que las tareas de localización no se suspenden, pues las células de elementos de protección civil municipales de Puebla y Oaxaca mantendrán los trabajos en la zona, con el respaldo de grupos de pobladores que voluntariamente se han sumado a esta causa.

La Policía Municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz coordinará las acciones locales de búsqueda.

Mientras tanto, personal de la Coordinación General de Protección Civil se trasladará al municipio de Tehuacán para adquirir víveres y ropa, con el propósito de mantener el apoyo y acompañamiento en los próximos días a quienes participan en las labores de localización.

