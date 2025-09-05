Atlixco celebra el IV Festival de la Mujer Indígena

El Ayuntamiento de Atlixco, que encabeza la presidenta Ariadna Ayala, realizará por cuarto año consecutivo el Festival de la Mujer Indígena, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre a partir de las 10:00 horas en la Plaza de Armas del Centro Histórico.

El encuentro reunirá a las 11 juntas auxiliares del municipio, que compartirán la riqueza cultural de sus comunidades mediante gastronomía tradicional, danzas, ciclo de lecturas y exhibición de artesanías, mostrando así la fuerza de un legado que permanece vivo.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración como un reconocimiento a las mujeres indígenas, pilares en la lucha de sus pueblos y guardianas de la identidad comunitaria.

“A través de su conocimiento ancestral, la continuidad de sus lenguas y su profundo arraigo comunitario, las mujeres indígenas mantienen viva la identidad de cada pueblo. Este festival es un homenaje a su fuerza, sabiduría y dignidad”, subrayó.

