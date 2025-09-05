Puebla registra aumento en turismo comunitario

Alineados con la estrategia de turismo comunitario que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que trabajan en conjunto para que las comunidades progresen y tengan distribución de la riqueza.

“El concepto de Pueblo Mágico es la cúpula; el concepto de turismo comunitario son las comunidades, con su arte, cultura, gastronomía, artesanías“, afirmó el mandatario al señalar que es importante contar buenas historias porque en Puebla hay muchas más cosas buenas que narrar. “Nosotros buscamos que todos tengan las mismas oportunidades”, afirmó el gobernador.

El gobernador indicó que en breve se buscará la denominación estatal como: “Pueblos Milenarios y Maravillosos”, ya que los 217 municipios tienen historias que compartir.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta, por creer en el turismo como motor de desarrollo económico. En este contexto, informó que en el periodo de verano del 14 de julio al 25 de agosto se recibieron en Puebla a 2.2 millones de visitantes, 15 por ciento más respecto al año 2024, con una derrama económica de casi 3 mil millones de pesos, lo que reflejó un incremento de 36 por ciento respecto al año 2024.

La funcionaria señaló que, gracias a las nuevas rutas turísticas que buscan que las y los visitantes lleguen al interior del estado, en los Pueblos Mágicos se registró una afluencia de 600 mil turistas, 10 por ciento más que el año pasado, lo que generó una derrama económica de 700 millones de pesos, 20 por ciento más en relación al 2024. Detalló que la ocupación hotelera creció 10 por ciento. “Queremos que Puebla se promueva no solo como un lugar, sino como una experiencia”, resaltó.

En relación con la temporada de Chiles en Nogada, la funcionaria estatal subrayó que a la fecha se han vendido más de 4 millones de chiles, un crecimiento del 10 por ciento respecto al año anterior. Dijo que dicho logro es gracias a la participación de 900 restaurantes y cocineras tradicionales, lo cual ha generado una derrama de 2 millones de pesos.

