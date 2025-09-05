Zacatlán conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena 2025

Desde Zacatlán, se alzó la voz para reconocer a las mujeres de los pueblos originarios al conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, para darles el espacio que se merecen en la sociedad mexicana, así como valorar su participación en la preservación de la historia y cultura.

En Zacatlán se llevó a cabo el primer foro programado para conmemorar el Día de la Mujer Indígena, el cual fue encabezado por Apolinaria Martínez Arroyo, directora General del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; la presidenta municipal, Bety Sánchez, y la coordinadora de Atención a los Pueblos Indígenas del municipio, Lety Márquez.

Ante más de 100 mujeres de los pueblos originarios de Zacatlán, Apolinaria Martínez dijo que este día es para reconocer el papel que desempeñan las mujeres indígenas en la vida social, cultural, política y económica de México.

Mencionó que particularmente en Puebla tienen un papel fundamental, ya que habitan 7 de los pueblos originarios de México, donde más del 11 por ciento de la población se reconoce como indígena.

También señaló que las mujeres indígenas poblanas han sido pilares en la preservación de las lenguas originarias, en la transmisión de conocimientos ancestrales, en la defensa de los territorios, así como en la lucha por la justicia y la igualdad.

Mientras que la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, destacó la importancia de preservar las tradiciones, pero además de valorar el papel de las mujeres de los grupos originarios en la sociedad.

Dijo que su administración está apoyando a las mujeres indígenas y está consciente de la importancia de apoyarlas, trabajar de su mano y brindarles mejores oportunidades para salir adelante.

