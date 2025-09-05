Detienen a uno de los implicados en asesinato de empresario poblano

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de uno de los cuatro presuntos implicados en el homicidio del empresario joyero Efrén Ramírez.

El detenido, identificado como Marco Antonio N., fue asegurado tras acudir al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la capital poblana para recibir atención médica por una herida de arma de fuego, presuntamente sufrida el día del homicidio.

El homicidio ocurrió el 1 de septiembre dentro del domicilio de Ramírez, ubicado en Bosques La Calera, donde recibió cuatro impactos de bala. Desde esa fecha, la FGE tenía conocimiento del paradero del detenido.

Te puede interesar: En Amozoc, desaparecen 10 hombres al acudir a supuesta oferta de trabajo



Además, se presume que Marco Antonio N. podría estar vinculado a otros delitos, que van desde robo a casa habitación hasta secuestro.

Actualmente, el sospechoso se encuentra a disposición de un Juez de Control, quien en las próximas horas realizará su audiencia inicial para decidir si queda vinculado a proceso.

#Seguridad 🚨 La FGE detuvo a Marco Antonio N., presunto partícipe en el homicidio del empresario Efrén Ramírez, asesinado el 1 de septiembre en Bosques de La Calera; el sujeto, quien también estaría relacionado con robo a casa habitación y secuestro, fue aprehendido en el… pic.twitter.com/kf7a4pWQeK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 5, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: