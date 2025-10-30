VIDEO: Captan a mono araña en los balcones del Zócalo de Puebla

Un ejemplar de mono araña fue visto paseando entre los balcones de los Portales de Iturbide, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, situación que podría constituir un delito para quien tenga bajo su resguardo a este animal.

La noche del miércoles, ciudadanos de la capital encontraron al primate entre las fachadas del Centro Histórico, balanceándose entre los balcones de la zona.

De inmediato, testigos comenzaron a grabar el momento, documentando cómo una mujer aparentemente intentaba atraer al mono hacia un departamento.

Este hecho se difundió rápidamente en redes sociales debido a lo inusual del caso. Sin embargo, el propietario del animal podría enfrentar sanciones conforme al Código Penal Federal.

De acuerdo con el artículo 420, se establecen penas de dos a nueve años de prisión, así como multas de hasta cinco millones y medio de pesos por poseer un espécimen en peligro de extinción.

A pesar de la atención mediática, hasta el momento no se ha revelado la identidad del dueño ni si alguna autoridad ha intervenido para resguardar al ejemplar.

