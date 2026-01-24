63.8% de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad, revela INEGI

El 63.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante diciembre de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

La medición se realizó en 91 áreas urbanas y no mostró cambios significativos respecto a septiembre de 2025, cuando se ubicó en 63.0 por ciento; sin embargo, sí representó un incremento frente al 61.7 por ciento reportado en diciembre de 2024.

Asimismo, se reveló que la percepción de inseguridad fue mayor entre las mujeres, con 69.4%, mientras que en los hombres el porcentaje se ubicó en 57.1%, de acuerdo con el reporte del organismo público autónomo.

Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad fueron Uruapan, Michoacán (88.7%), Culiacán Rosales, Sinaloa (88.1%), Ciudad Obregón, Sonora (88.0%), Ecatepec de Morelos, Edomex (88.0%) e Irapuato, Guanajuato (87.3%).

En contraste, las urbes con menores niveles fueron San Pedro Garza García, Nuevo León (8.7%), Benito Juárez, CDMX (14.8%), Piedras Negras, Coahuila (17.3%), Los Mochis, Sinaloa (25.6%) y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (27.5%).

Por espacio físico, la población señaló como los lugares más inseguros los cajeros automáticos en la vía pública (72.3%), las calles (64.9%), el transporte público (64.9%) y las carreteras (58.9%).

Mientras que, en los alrededores de la vivienda, destacaron el consumo de alcohol en la vía pública (59.7 %), robos o asaltos (48.3 %) y la venta o consumo de drogas (40.3 %).

El temor al delito también provocó cambios de hábitos, como dejar de portar objetos de valor, restringir las salidas de menores sin compañía, evitar caminar de noche y reducir visitas a familiares o amistades.

