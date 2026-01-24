Sofocan incendio en la puerta norte de la Catedral de Puebla

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, de manera coordinada con Bomberos del Estado y Protección Civil municipal, acudió esta madrugada a controlar un incendio en la puerta norte de la Catedral de Puebla.

A las 02:30 horas de este sábado 24 de enero, a través de un reporte recibido mediante la línea de emergencias 9-1-1, se reportó un incendio en la catedral poblana.

Gracias a la pronta intervención del personal operativo, el fuego quedó sofocado de manera inmediata, sin que representara riesgo para la población ni se registraran personas lesionadas.

Las autoridades respectivas ya realizan la investigación sobre las causas que provocaron el siniestro.

