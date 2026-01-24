Incendio daña puerta de la Catedral de Puebla; investigan vandalismo

Un incendio registrado la madrugada de este sábado en una de las puertas de la Catedral Metropolitana de Puebla movilizó a cuerpos de emergencia en el Centro Histórico, sin que el fuego se propagara al inmueble ni se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro fue detectado alrededor de las 02:30 horas, gracias a una llamada al 911. Personal de Protección Civil estatal y municipal, junto con Bomberos del Estado, logró controlar el incendio de manera inmediata.

Las acciones de mitigación permitieron evitar mayores afectaciones en uno de los templos católicos más importantes de México. Los daños se limitaron únicamente a una de las puertas de madera ubicada en el acceso norte del recinto religioso.

Te puede interesar: Controlan incendio de vehículo pesado en la Cuapiaxtla–Cuacnopalan

Por su parte, las autoridades informaron de manera preliminar que el incendio podría haber sido provocado de forma intencional; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas y los hechos permanecen bajo investigación.

En un comunicado, la Arquidiócesis de Puebla lamentó los actos vandálicos. Indicó que, presuntamente, dos individuos ingresaron al atrio tras brincar las rejas del lado del Zócalo de la Ciudad y posteriormente iniciaron el fuego en una de las puertas.

Finalmente, la circunscripción eclesiástica agradeció la pronta intervención de las autoridades estatales y municipales para sofocar el incendio, reiterando su llamado a la paz, la reconciliación y al respeto del patrimonio religioso y cultural de Puebla.

#Puebla 🔥 La Coordinación de Protección Civil estatal informó que fue atendido un incendio registrado en el portón norte de la Catedral; esto, tras un reporte recibido a través del 911.



En coordinación con Policía Estatal Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de… pic.twitter.com/mI0nmoJwmr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 24, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: