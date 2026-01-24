Blanca Alcalá renuncia al PRI tras cuatro décadas

La exalcaldesa de Puebla y exsenadora, Blanca Alcalá Ruiz, oficializó este viernes su renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras cuatro décadas de pertenencia activa en sus filas.

La noticia se confirmó a través de diversas entrevistas en medios locales, donde Alcalá Ruiz reveló que ya ha solicitado formalmente su baja del padrón de militantes.

Con esta decisión, una de las figuras más emblemáticas del partido tricolor en Puebla cierra un ciclo que inició en 1981.

Precisó que su salida responde a un distanciamiento irreversible entre el rumbo actual de la dirigencia nacional y estatal y los principios que originalmente la motivaron a unirse al partido.

En ese sentido, la exdiputada criticó la ausencia de espacios para el diálogo y la confrontación de ideas dentro de la estructura partidista.

Expresó su desacuerdo con las recientes modificaciones a los estatutos del PRI, los cuales, según su visión, han debilitado la vida democrática del instituto.

Además, aseguró que el partido ha dejado de ser una oposición sólida y ya no representa las causas ciudadanas por las que ella trabajó durante su trayectoria.

A la par, indicó que hasta el momento no ha decidido si sumarse a otro partido como el PAN, pero afirmó que su renuncia no es un “movimiento estratégico” para obtener una candidatura inmediata para el proceso de 2027.

Editor: Renato León

