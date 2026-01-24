INAH descubre tumba zapoteca de mil 400 años en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en su conferencia matutina de este viernes el hallazgo arqueológico más relevante de la última década: una tumba zapoteca que data del año 600 de nuestra era, ubicada en el Cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, Oaxaca.

El descubrimiento fue realizado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, señaló Sheinbaum, subrayando que se trata de una muestra contundente de la grandeza milenaria del país.

La tumba, localizada en los Valles Centrales de Oaxaca, destaca por su riqueza arquitectónica y pictórica, aportando información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esta civilización prehispánica.

El descubrimiento arqueológico más importante en la última década en México es el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo en los Valles Centrales de Oaxaca que, con un extraordinario estado de conservación, aporta información histórica, simbólica y ritual de la cultura zapoteca.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó en redes sociales: “Se trata de un descubrimiento excepcional por su nivel de conservación y por lo que evidencia sobre la cultura zapoteca: su organización social, sus rituales funerarios y su cosmovisión, preservados en la arquitectura y en la pintura mural”.

El hallazgo incluye elementos escultóricos y pintura mural, con representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, así como frisos y lápidas con inscripciones calendáricas.

En la entrada de la antecámara se observa la figura de un búho (ave que en la cosmovisión zapoteca simboliza la noche y la muerte) cuyo pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba.

El umbral está flanqueado por un dintel con un friso de lápidas grabadas con nombres calendáricos, mientras que en las jambas aparecen labradas las figuras de un hombre y una mujer ataviados con tocados, posibles guardianes del lugar.

En las paredes de la cámara funeraria se conservan secciones de una pintura mural en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul, que muestra una procesión de personajes cargando bolsas de copal.

Un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realiza labores de conservación, protección e investigación del inmueble, incluyendo la estabilización de la pintura mural, cuya condición es delicada debido a la presencia de raíces, insectos y cambios ambientales abruptos. D

e manera paralela, se desarrollan análisis cerámicos, iconográficos, epigráficos y estudios de antropología física para profundizar en el conocimiento de los rituales y prácticas funerarias asociadas a la tumba.

