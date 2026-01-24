Texmelucan atiende caso de perros envenenados en Tepeyecac

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal, informa con relación a la denuncia en redes sociales donde se reportó el caso de envenenamiento de varios caninos en la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac y uno más, de abandono de un perro dentro de un domicilio en San Rafael Tlanalapan.

Respecto a ambos reportes, la Jefatura de Bienestar Animal, informó que se brindó asesoría y acompañamiento a los denunciantes para que interpusieran sus denuncias correspondientes ante el Ministerio Público especializado en delitos en contra de animales en Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

Estos hechos han generado indignación y preocupación en la población, quienes piden sean respetados los derechos de los seres sintientes, por ello el gobierno municipal exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier caso de maltrato a seres sintientes en la Jefatura de Bienestar Animal, para recibir asesoría y acompañamiento.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, condena y rechaza todo acto que vulnera el bienestar animal y reitera su compromiso para concientizar a la sociedad sobre el cuidado y respeto hacia los seres sintientes.

