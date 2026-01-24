Unidad Técnica del Congreso dará seguimiento a entrega-recepción de la ASE

El diputado presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, José Miguel Trujillo de Ita, informó que la entrega-recepción del titular de la ASE debe realizarse en 15 días hábiles desde la separación del cargo, y la solicitud para programar fecha y hora debe presentarse ante la Unidad Técnica del Congreso dentro de dos días hábiles.

Precisó que en el acto participan la persona servidora pública saliente y entrante, dos testigos y la persona designada por el titular de la Unidad Técnica, para levantar el acta de entrega-recepción con los elementos correspondientes.

Trujillo de Ita enfatizó que la función de su Comisión es vigilar, dar seguimiento y recibir información institucional y, a través de su Unidad Técnica, supervisar que la entrega-recepción se realice en tiempo y forma; además, recibe el Informe de Gestión Institucional.

