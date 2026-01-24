Ariadna Ayala invita a talleres artísticos y culturales en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía a integrarse a los talleres artísticos y culturales permanentes que se imparten en la Casa de Cultura Acapetlahuacan, con el objetivo de fortalecer el arte, la cultura y las tradiciones del municipio.

Entre las opciones destacan el Taller de Cartonería, que se realiza miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas, y el Taller de Danza Folklórica, los miércoles y viernes, de 16:30 a 19:00 horas.

Ambas actividades buscan impulsar la formación cultural, reforzar la identidad local y promover la convivencia comunitaria.

Te recomendamos: