DIF Cuautlancingo participa en primera Mesa de Trabajo DIM del año

El Sistema Municipal DIF Cuautlancingo, a cargo de su presidenta Tere Alfaro, participó en la primera Mesa de Trabajo DIM del año, realizada en la Delegación 18 del municipio de San Pedro Cholula, donde se contó con la presencia del nuevo delegado, Joel Meneses, quien llegó para fortalecer el trabajo regional.

Este encuentro permitió consolidar la coordinación y el esfuerzo intermunicipal entre los sistemas DIF de la región, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en beneficio de las familias y de los grupos en situación de vulnerabilidad.

El SMDIF Cuautlancingo agradece la hospitalidad de Lupita Fernández, presidenta del DIF de Cholula, así como la participación y el compromiso de las y los representantes que formaron parte de esta mesa de trabajo.

