Secretaría de Salud confirma cuatro casos de sarampión en Puebla

La Secretaría de Salud del estado confirmó la detección de cuatro casos positivos de sarampión en Puebla.

Los pacientes, cuyas edades oscilan entre los ocho y los 30 años, son residentes de los municipios de Puebla (dos casos), San Andrés Cholula y Chignahuapan. A cada uno se le brinda seguimiento puntual y se han establecido los respectivos cercos sanitarios.

De manera paralela, se han descartado ocho casos probables tras la aplicación de los protocolos de diagnóstico y análisis correspondientes.

La dependencia estatal mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con el IMSS-Bienestar, el IMSS Ordinario, el ISSSTEP y el ISSSTE.

¡El @Gob_Puebla te invita a proteger tu salud 💪! Conoce y sigue las siguientes medidas preventivas contra el sarampión 🦠#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande pic.twitter.com/NH13efk9Eo — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) January 24, 2026

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, principalmente mediante la vacunación. Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel, se exhorta a acudir a cualquier CESSA o al centro de salud más cercano.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, mediante un comunicado aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y atención oportuna.

