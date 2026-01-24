Suspenden clases presenciales el 26 y 27 de enero en 64 municipios de Puebla

Ante el descenso de temperatura pronosticado por la llegada del frente frío número 30, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla suspendió las clases presenciales los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026 en 5 mil 836 escuelas de las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental.

La medida, tomada con base en las previsiones de la Coordinación General de Protección Civil que anticipa fuertes vientos y lluvias, busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Afectará a 407 mil 020 alumnos y 22 mil 245 docentes de educación básica, media superior y superior en 64 municipios.

El servicio educativo se impartirá a distancia mediante el uso de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades específicas para cada nivel.

¿En qué municipios no hay clases?

Los municipios de la Sierra Norte incluidos son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Los municipios de la Sierra Nororiental son: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El Gobierno del Estado solicitó a los habitantes de estas zonas mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y seguir las recomendaciones preventivas.

